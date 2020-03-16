Париж, , 09:21 — REGNUM Франция сейчас находится в третьей и последней стадии эпидемии коронавируса, что соответствует активной циркуляции вируса на всей территории страны. Об этом, как сообщает Le Figaro, объявил руководитель главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон.

«Мы столкнулись с быстрым распространением эпидемии на территории страны, поэтому мы находимся на третьей стадии», — пояснил Жером Саломон во время пресс-конференции.

Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп выделил три стадии вспышки коронавируса: единичные случая заражения, групповые случая заражения, появляющиеся в нескольких точках на национальной территории, и эпидемия.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон попросил жителей страны остаться «достойными, свободными гражданами».

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