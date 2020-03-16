Санкт-Петербург, , 09:24 — REGNUM Атмосферный фронт определил синоптическую ситуацию в Петербурге в понедельник, 16 марта. В городе ночью выпал снег, днем ожидается мокрый снег с дождём, плюсовая температура и пониженное давление.

Атмосферный фронт принес в регион облачную погоду, мокрый снег, местами переходящий в дожди.

«При этом температурный фон окажется на 2…3° выше климатической нормы», — отмечает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха днем в городе будет колебаться от +2…+4°, в Ленинградской области 0…+5°. Ветер юго-западный 6−11 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 758 мм рт. ст., что, по словам специалиста, немного ниже нормы.

По данным на 09:20 в Петербурге +1,1 градуса, юго-западный ветер 4−10 м/с, давление 755 мм рт. ст., влажность 85%.