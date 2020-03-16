Тбилиси, , 09:22 — REGNUM На удаленный режим оказания услуг населению начал переходить с 16 марта сервис центр МВД Грузии из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Чтобы предотвратить возможное распространение нового коронавируса, согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, Объединенный сервисный центр переходит на удаленные услуги для граждан», — говорится в заявлении пресс-службы.

Сообщается, что пока новый вид услуг доступен для жителей Рустави и Тбилиси. Порядка 50 услуг можно получить по телефону или через сайт полиции.

Стоит отметить, что в Грузии выявлено 33 заболевших коронавирусом. Власти страны проводят меры по предотвращению дальнейшего распространения болезни.

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