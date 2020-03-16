Воронеж, , 09:17 — REGNUM Студенты Воронежского государственного медицинского университета обратились к руководству вуза с просьбой о переводе их на дистанционное обучение в связи с коронавирусом. Соответствующая петиция размещена на специализированной онлайн-платформе.

«Большинство студентов ВГМУ добираются до вуза на общественном транспорте, контактируя с сотнями людей, и все они встречают не меньше людей на учебе. При этом не выявленное заболевание даже малой группы студентов может привести к заражению значительной части нашего сообщества. Для нашей общей безопасности мы просим администрацию ВГМУ временно перевести лекции и семинары в режим онлайн и отложить коллоквиумы и контрольные мероприятия», — говорится в петиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта Министерство науки и высшего образования РФ выпустило рекомендацию о переводе студентов российских вузов на дистанционное обучение из-за угрозы заболевания коронавирусом с 16 марта.