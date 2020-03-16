Кигали, , 09:15 — REGNUM Правительство Руанды объявило о принятии ряда срочных мер по борьбе с распространением коронавируса после того, как в стране был подтвержден первый случай заболевания. Об этом передает местная радиостанция Radio Rwanda.

В интервью радиостанции министр внутренних дел Руанды Анастас Шьяка и министр здравоохранения Нгамидже Даниэль заявили, что среди принимаемых мер — закрытие на карантин всех государственных и частных школ, а также всех религиозных учреждений и общественных мест.

По их словам, меры вступили в действие немедленно, начиная с воскресенья, 15 марта.

Министр Шьяка также добавил, что жителям следует перенести все спортивные мероприятия и свадьбы, а также избегать посещения кафе и рынков и не приветствовать друг друга за руки.

Со своей стороны, в Федерации футбола Руанды отметили, что все матчи будут проходить при пустых трибунах.

Кроме того, всех работодателей призвали перевести сотрудников на удаленную работу, насколько это представляется возможным.