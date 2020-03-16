Москва, , 09:11 — REGNUM В России самая тяжёлая ситуация на рынке труда сложилась в республиках Северного Кавказа. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости. Так, по итогам ноября 2019 года — января 2020 года самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Ингушетии (26,3%), Северной Осетии (13,6%) и Чечне (13,5%), Дагестане (13,5%), Карачаево-Черкесии (11,4%) и Кабардино-Балкарии (11,2%).

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Также в антилидерах оказались Алтай и Тува. Здесь уровень безработицы составляет 12,9% и 11,8% соответственно.

При этом самая благоприятная ситуация сложилась в Москве и Санкт-Петербурге — по 1,5%. Так, в российской столице на 100 открытых вакансий, о которых заявили работодатели в региональной службе занятости населения, приходятся 75 безработных.

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Также в пятерку лидеров вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (1,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (2,3%) и Московская область (2,6%).

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года, согласно данным Росстата, уровень безработицы в России составил 4,7% от экономически активного населения после 4,6% в декабре. В органах службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы около 700 тысяч человек, в том числе 600 тысяч человек получали пособие по безработице. Численность рабочей силы в январе, по оценке Росстата, составила 74,8 млн человек, или 51% от общей численности населения страны.

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