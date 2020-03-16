Барнаул, , 09:11 — REGNUM Молодежный парламент Барнаула, не замеченный ранее в публичных заявлениях, на своей странице в соцсети «В Контакте», заявил, что критиковать депутата Госдумы РФ Валентину Терешкову за предложение «обнулить» президентские сроки Владимира Путина как минимум «непатриотично».

Долгие годы после полёта в космос Валентину Терешкову — ныне депутата Госдумы РФ — будут называть Чайка — именно так звучал ее радиопозывной Цитата с сайта Правительства Алтайского края

В обращении молодёжных парламентёров также сказано, что в последние дни в социальных сетях ведется настоящая травля Валентины Терешковой.

Молодёжный парламент Барнаула «Люди в одночасье забыли о том, что она — человек-легенда. Мы можем разделять ее позицию, можем не соглашаться с ней, но в любом случае каждый имеет право на выражение своего мнения. А права она или нет — решит народ самостоятельно в рамках голосования. Валентина Терешкова не только первая женщина-космонавт в мировой истории, но и человек, который всю свою жизнь посвятил на благо государства. Валентина Владимировна — это ярчайший символ великой эпохи, не уважать и приуменьшать заслуги которого как минимум непатриотично».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 19 июня 1963 года в 14 часов 30 минут Валентина Терешкова, первая в мире женщина, покорившая космос, приземлившись, ступила на Алтайскую землю.

В ходе обсуждения поправок к Конституции во втором чтении первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова («Единая Россия») предложила снять ограничения на участие Владимира Путинав следующих выборах президента. Прибывший в нижнюю палату парламента российский президент идею поддержал, но сказал, что окончательную точку в данном вопросе должен поставить Конституционный суд.

Поправка позволит Владимиру Путину вновь участвовать в президентских выборах. Если Путин победит, он возглавит страну на пятый срок.

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