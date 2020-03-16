Барнаул, 16 марта 2020, 09:11 — REGNUM Молодежный парламент Барнаула, не замеченный ранее в публичных заявлениях, на своей странице в соцсети «В Контакте», заявил, что критиковать депутата Госдумы РФ Валентину Терешкову за предложение «обнулить» президентские сроки Владимира Путина как минимум «непатриотично».
В обращении молодёжных парламентёров также сказано, что в последние дни в социальных сетях ведется настоящая травля Валентины Терешковой.
Как уже сообщало ИА REGNUM, 19 июня 1963 года в 14 часов 30 минут Валентина Терешкова, первая в мире женщина, покорившая космос, приземлившись, ступила на Алтайскую землю.
В ходе обсуждения поправок к Конституции во втором чтении первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова («Единая Россия») предложила снять ограничения на участие Владимира Путинав следующих выборах президента. Прибывший в нижнюю палату парламента российский президент идею поддержал, но сказал, что окончательную точку в данном вопросе должен поставить Конституционный суд.
Поправка позволит Владимиру Путину вновь участвовать в президентских выборах. Если Путин победит, он возглавит страну на пятый срок.
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