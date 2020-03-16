Москва, , 09:10 — REGNUM Смертность пациентов, заразившихся коронавирусом, в странах Евросоюза в ближайшее время будет только увеличиваться. Об этом 16 марта заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич, сообщает РИА Новости.

По его словам, рост смертности связан с тем, что многие страны Евросоюза находятся лишь на начальной стадии развития эпидемии. Представитель ВОЗ отметил, что рост смертности может начаться в ближайшие дни или недели.

Эксперты пока не могут сказать, когда в Италии наступит пик заражений и заболеваемость пойдет на спад. Резкий скачок смертности в Италии ограничивает отслеживание новых контактов и изоляцию людей, добавил Язавревич.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 15 марта в Италии за сутки от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончались 368 человек. Общее число жертв вируса составило 1809 человек.

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