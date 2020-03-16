Ставрополь, , 09:20 — REGNUM В министерстве здравоохранения Ставрополья сменился заместитель главы ведомства по вопросам детства и материнства. Новое назначение последовало после жалобы рожениц, требовавших расследования череды смертей младенцев, пишет NewsTracker.

Ранее пострадавшие роженицы и родственники погибших матерей написали коллективное обращение с описанием всех известных им случаев, когда врачебная ошибка якобы привела к смерти ребенка или роженицы. Таких историй в регионе с 2014 года набралось около десяти, в большинстве случаев смерть младенцев и матерей связана с кесаревым сечением.

Авторы письма требовали провести проверку в отношении министра здравоохранения края Виктора Мажарова и чиновников, ответственных за работу акушерской службы. В декабре письма были отправлены в Минздрав России, председателю Следственного комитета и генпрокурору РФ, в комитет Госдумы по охране здоровья и главе Ставрополья.

В середине февраля текущего года одной из семей удалось попасть на прием к губернатору края Владимиру Владимирову. После этой встречи была назначена внутренняя проверка в региональном минздраве. В результате, в начале марта была уволена замминистра Наталья Козлова, которая курировала в ведомстве направление детства и материнства.

Освободившееся место заняла Елена Кузьмина. Прежде она работала заместителем главного врача краевого перинатального центра в Ставрополе. В министерстве под ее управление перешли обязанности прежнего заместителя, утверждают местные СМИ.

Читайте также: Назначен новый министр имущественных отношений Ставропольского края