Владивосток, , 09:16 — REGNUM В Приморье в достаточном количестве имеются системы для определения коронавируса, способные выявить COVID-19 за четыре часа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Приморью.

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Тест-системы отечественного производства позволяют получить лабораторный результат исследования в течение четырех часов, рассказала главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская.

Исследование образцов проводится на молекулярно-генетическом уровне. Этот способ обладает повышенной чувствительностью и позволяет обнаруживать единичные копии вирусов.

«Большое преимущество заключается в том, что для диагностирования заболевания нет необходимости отбирать кровь: достаточно отобрать ватным тампоном образец из носоглотки», — рассказала главный санитарный врач Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, реакция против коронавируса началась на Чукотке: оперативный штаб принял ряд ограничений.