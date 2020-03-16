Белгород, 16 марта 2020, 09:10 — REGNUM Реконструкцию Нюрнбергского процесса проведут в Белгородском государственном университете, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу вуза. Студенты воссоздадут основные события международного трибунала.
Международно-правовую реконструкцию представит юридический институт НИУ «БелГУ». За реконструкцией суда над руководителями гитлеровской Германии смогут понаблюдать все сотрудники и студенты университета.
Студенческий вариант Нюрнбергского процесса состоится 18 марта в актовом зале учебного корпуса № 1.