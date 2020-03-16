Хабаровск, , 09:14 — REGNUM В Хабаровске построят быстровозводимый госпиталь, который при возникновении угрозы эпидемии коронавируса будет принимать пациентов со всего Дальнего Востока. Решение принято федеральными властями.

Читайте также: Коронавирус закрывает границы — все новости о пандемии

Как сообщило ИА Хабаровский край сегодня, новость в ходе аппаратного совещания 16 марта сообщил глава Хабаровского края Сергей Фургал.

«На уровне федерального центра принято решение о строительстве на территории Хабаровского края быстровозводимого инфекционного госпиталя. Впоследствии он будет переоборудован в многопрофильную инфекционную больницу вместимостью 500 коек», — сообщил губернатор.

Профинансировать сооружение госпиталя готов федеральный центр. Вопрос с выделением средств решается в Минздраве РФ. Как сообщили в правительстве региона, построить такую клинику можно за три месяца. Срок начала строительства ещё не определен, так как идёт процесс согласования.

В Хабаровске уже подобрано пять потенциальных площадок, где можно развернуть строительство госпиталя.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне прекращения эпидемии в КНР, коронавирус распространяется по всему миру. Особенно тяжелая ситуация в ЕС.