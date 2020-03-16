Найроби, , 09:03 — REGNUM После распространения информации о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом в Кении жители страны начали скупать в магазинах товары первой необходимости и антисептики. Об этом передает ВВС Swahili.

Напомним, что информацию о первом заражении коронавирусом в Кении в пятницу, 13 марта, подтвердила министр здравоохранения восточноафриканской страны Мутахи Кагве.

С тех пор, по сообщениям репортеров, жители скупили в супермаркетах все запасы гелей-санитайзеров и медицинских масок.

По словам одного из посетителей супермаркета, в магазине ему посоветовали прийти утром на следующий день, чтобы успеть купить антисептики и маски из новой партии, предупредив, однако, что прийти следует как можно раньше, поскольку эту категорию товаров сразу же разбирают.

Как сообщают журналисты, некоторые жители Кении были вынуждены покупать в качестве альтернативы антисептикам средства для стирки детской одежды, которые они планируют в небольших количествах добавлять в воду для мытья рук и пола.

Несмотря на то, что ранее супермаркеты и аптеки обещали гарантировать постоянное наличие антисептиков, жители начали скупать их в больших количествах, опасаясь, что они возрастут в цене из-за повышенного спроса.

Напомним, что к настоящему моменту в Кении выявлено три случая заражения коронавирусом.

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