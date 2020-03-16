Париж, , 08:58 — REGNUM В парках, на улицах или вокруг канала Сен-Мартен можно встретить достаточное количество жителей Парижа, несмотря на новые правительственные ограничения по борьбе с эпидемией коронавируса, передает BFM TV.

Известно, что в день проведения муниципальных выборов в Париже 15 марта на улицы французской столицы вышли многие жители города.

«Мы только что проголосовали, поэтому идем в парк с детьми. Мы говорим себе, что заключение не будет долгим. Возможно, это наши последние минуты истинной свободы», — сказал журналистам отец двоих детей, возле популярного рынка Алигре.

«Мы пошли голосовать. На избирательном участке были люди. Поэтому мы сказали себе: «Теперь, когда мы на улице, можно сходить за покупками», — объяснила одна из жительниц Парижа.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий мэр Парижа Анн Идальго заняла первое место в первом туре муниципальных выборов в Париже, набрав 30,2% голосов.

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