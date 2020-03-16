Новосибирск, , 08:56 — REGNUM В Новосибирской области по данным на 16 марта под медицинским наблюдением из-за коронавируса находится 543 человека, из них 508 — граждане России; 28 граждан Китая, три гражданина Италии и четыре гражданина Германии.

В правительстве региона подчеркнули, что на территории региона на 15 марта 2020 года случаи заболевания, вызванные новым коронавирусом, не зарегистрированы.

Власти заявили, что сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия в отношении прибывших из Китая, Кореи, Ирана, Италии, Испании, Франции и Германии.

Отмечается, что с 5 февраля прекращены регулярные и чартерные рейсы из Китая, с 11 марта из Южной Кореи в новосибирский аэропорт «Толмачёво». Организован санитарно-карантинный контроль в отношении прибывающих через пункты пропуска с Казахстаном. Всего с 8 марта досмотрено 1166 транспортных средств, 4 659 человек. Лиц с признаками инфекционных заболеваний выявлено не было.