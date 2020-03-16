Грозный, , 08:55 — REGNUM Еще троих граждан России удалось вернуть из Сирии инициативной группе, которая занимается вопросами возвращения россиян из зоны вооруженного конфликта. В аэропорту Грозного встретили женщину с двумя детьми, которых обманом вывез в Сирию отец семейства, ставший боевиком, пишет ИА «Чечня Сегодня».

По данным информагентства, Эльмира К. была студенткой медицинской академии в Астрахани. В 2014 году её муж вывез ее и 4-месячную дочь в Турцию якобы на отдых. Однако уже в самолете он раскрыл ей истинную цель поездки — поехать в Сирию. Женщина отказалась, тогда он поехал сам, забрав с собой ребенка.

Мужчина заманил супругу спустя полгода в Сирию, сообщив о болезни дочери. После этого началась череда скитаний по чужой стране. Мужа убили, женщина, родившая к тому времени еще одну дочь, находилась в бегах, успела побывать в тюрьме. Правозащитники нашли ее по просьбе родных в лагере беженцев Аль-Холь на границе Сирии и Ирака.

Благодаря тому, что к делу подключился Рамзан Кадыров, женщину и детей удалось вернуть на родину, сообщила член Совета при главе Чечни по правам человека Хеда Саратова.

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