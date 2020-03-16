Екатеринбург, , 09:03 — REGNUM Авиаперевозчик «Уральские авиалинии» отменил 14 рейсов в Узбекистан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Большая часть рейсов шла из Москвы, по два рейса — из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, и один рейс — из Краснодара. Авиасообщение будет приостановлено уже с 16 марта 2020 года, некоторые рейсы отменят с 17 марта 20 202 года отмечают в компании.

Рейсы отменены вплоть до 31 марта 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее авиакомпания отменила полёты в Рим и Венецию. Решение было принято из-за пандемии нового коронавируса в мире.

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