Москва, , 09:00 — REGNUM Китай, Италия и Иран остаются странами с наибольшим числом заразившихся коронавирусом, в этих же странах насчитывается больше всего скончавшихся от заболевания. Таковы данные по состоянию на 16 марта, приведённые на портале worldometers.info.

В Китае при 80 тыс. 860 заболевших зарегистрировано 3213 смертей. За истёкшие сутки заразились 16 человек, скончались — 14 человек. В критическом состоянии находятся 3226 заболевших.

В Италии коронавирус диагностирован у 24 тыс. 747 человек, скончались 1809 человек, состояние 1672 заболевших — критическое. В Иране при 13 тыс. 938 заразившихся зафиксировано 724 смерти.

Далее идут Южная Корея, Испания, Германия, Франция, США, Швейцария, Великобритания. В Южной Корее и США отмечен заметный рост заболевших за сутки: 74 и 120 человека соответственно. В Германии — низкий показатель смертности. При 5813 заболевших скончалось 13 человек, тогда как во Франции при 5423 случаях заболевания летальных исходов зафиксировано 127.

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