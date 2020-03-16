Москва, , 08:50 — REGNUM В трёх московских аэропортах задержали и отменили 32 авиарейса. Об этом сообщает 16 марта сервис «Яндекс.Расписания».

По данным на 8:30, во «Внуково» задержано два рейса, отменено десять рейсов. Все отменённые перелёты связывают Москву с Узбекистаном. В «Домодедово» задержано семь рейсов, отменено десять рейсов. Не вылетят самолёты в Нур-Султан (Казахстан), Стокгольм (Швеция), Карши, Наманган (оба — Узбекистан), Вену (Австрия), Льеж (Франция), Куляб (Таджикистан), а также Норильск и Сабетту. Отменено прибытие транзитного рейса Стокгольм — Сингапур.

В «Шереметьево» три рейса отклонились от расписания.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Узбекистана прекращают транспортное сообщение с другими странами из-за коронавируса.