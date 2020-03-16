Красноярск, , 08:46 — REGNUM В управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю ИА REGNUM опровергли информацию о подтверждённом случае коронавируса в Красноярске.

«На сегодняшний день лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в Красноярском крае нет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта в красноярском Telegram-канале «Борус» появилась информация о первом подтверждённом случае коронавируса в Красноярске. Уточнялось, что заболевший, прилетевших из Австралии через Москву, госпитализирован. Минздрав края ИА REGNUM эту информацию не подтвердил.

Также Telegram-канал, ссылаясь на источники, проинформировал о том, что для официального подтверждения диагноза зараженного коронавирусом лабораторные исследования отправили в Новосибирск.

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