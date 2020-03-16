Анкара, , 08:46 — REGNUM Министерство внутренних дел Турции выпустило указ о временном закрытии в стране ночных клубов и баров, в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 16 марта сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, запрет вступает в силу 16 марта с 10:00 по местному времени в каждой из 81 провинций страны.

Напомним, вспышка коронавируса, давшая о себе знать в декабре 2019 года в китайском Ухане, распространилась на порядка 140 стран мира. От инфекции скончались свыше 6 тыс. человек.

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