Тбилиси, , 08:44 — REGNUM Несмотря на ограничения, введенные в Грузии для нераспространения коронавируса COVID-19, нехватки продовольствия в стране не будет. Такое заявление сделал 15 марта министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили перед журналистами, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Глава минсельхоза рассказал, что создана группа по контролю за запасом продовольствия в Грузии, которую возглавляет вице-премьер Майя Цкитишвили. Ведется мониторинг ситуации, угрозы дефицита продуктов в стране нет.

Стоит отметить, после появления сообщений о заболевших коронавирусом в Грузии жители страны стали закупать продукты впрок, из-за чего полки магазинов опустели.

Власти Грузии призывают население не паниковать.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии могут ввести режим ЧП из-за коронавируса – мэр Тбилиси