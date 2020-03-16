Москва, , 08:40 — REGNUM Сбежавшую из московской клиники пациентку с положительным результатом на COVID-19 разыскали полицейские, передает Telegram-канал 112.

Сообщается, что женщина была доставлена в медицинский центр в районе Коммунарка с симптомами ОРВИ. Первичный анализ подтвердил наличие нового коронавируса, однако женщина приняла решение покинуть клинику.

На поиски беглянки выдвинулись полицейские. Вскоре стражи порядка обнаружили 40-летнюю женщину по адресу прописки.

Сообщается, что ранее в аэропорту Домодедово был задержан мужчина с симптомами простуды. Пассажир был задержан и помещен на карантин в одну из местных больниц. Однако мужчина посчитал принятые в отношении себя меря явно излишними и самовольно покинул медучреждение. Вскоре его обнаружили и вернули выздоравливать под присмотром медиков.