Магас, , 08:38 — REGNUM Власти Ингушетии перенесли торжества по случаю 250-летия присоединения Ингушетии к России на более поздний срок. Масштабные мероприятия, которые должны были пройти в республике 17 марта, перенесены до 1 мая, сообщили ИА REGNUM 16 марта в пресс-службе главы и правительства региона.

Решение об этом принято оперативным штабом Ингушетии по предупреждению завоза и распространения на территорию региона коронавирусной инфекции. Отменены все массовые зрелищно-развлекательные мероприятия, концерты, спортивные соревнования.

Как сообщало ИА REGNUM, юбилейные мероприятия по поводу 250-летия вхождения Ингушетии в состав России были запланированы на 17 марта. В каждом населенном пункте республики должны были состояться выставки национального костюма, народной кухни, фотоматериалов, художественной и документальной литературы «250 лет вместе с Россией», концерты и спортивные соревнования.

Планировалось открыть повсеместно национальные подворья, организовать народные гуляния в честь подписания в марте 1770 года ингушскими старейшинами договора о подданстве с российским комендантом города Кизляра.

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