Кигали, , 08:37 — REGNUM Первый подтвержденный случай заражения коронавирусом в Руанде был выявлен в субботу, 14 марта. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на сообщение министерства здравоохранения Руанды.

В соответствии с заявлением, заразившийся — гражданин Индии, прибывший в Руанду из Мумбаи 8 марта.

По сообщениям медиков, по прибытии в аэропорт у мужчины не было никаких признаков заболевания. Он самостоятельно обратился в больницу с симптомами респираторного заболевания 13 марта, где у него взяли анализ.

Как сообщили в больнице, состояние пациента значительно улучшилось. В настоящее время ведется поиск всех лиц, контактировавших с заболевшим.

«Все граждане Руанды должны соблюдать распоряжения министерства здравоохранения, в особенности что касается регулярного мытья рук», — сообщается в заявлении министерства здравоохранения восточноафриканской страны.

В интервью местной радиостанции Radio Rwanda министр здравоохранения Руанды Нгамидже Даниэль заявил, что страна полностью готова к борьбе с заболеванием.

«Страна готова… благодаря квалифицированным кадрам», — заявил он.

Министр также добавил, что в рамках мер по борьбе с распространением вируса все мероприятия, подразумевающие массовое скопление людей, запрещаются, призвав всех, кто обнаружит подозрительные скопления людей звонить по телефону горячей линии.