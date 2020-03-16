Кемерово, , 08:32 — REGNUM Кузбасские власти решили перевести детские сады на свободное посещение. Об этом сообщает администрация правительства региона.

«Родители самостоятельно определяют, отвести ребёнка в детский сад или оставить дома, — уточняется в официальной информации — Если по решению родителей ребёнок сделает перерыв в посещении детсада, то перед возвращением нужно будет предоставить медицинскую справку о том, что ребёнок здоров. До особого распоряжения в области отменены все массовые мероприятия с участием детей, родителей и педагогов».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что департамент образования и науки Кузбасса рассказал, почему в регионе не закрывают детские сады из-за коронавируса. В ведомстве уточнили, что «не все родители смогут сидеть дома со своими малышами. При этом, уточнялось, что будет усилен противоэпидемический режим.

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