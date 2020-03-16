Новосибирск, , 08:30 — REGNUM Под наблюдением врачей в Новосибирский области из-за распространения коронавируса находятся 543 человека. Об этом 16 марта заявил заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов на совещании в областном правительстве.

По его словам, все пациенты вернулись в Новосибирск из стран, где наблюдается неблагополучная ситуация с распространением коронавируса. Нелюбов отметил, что медики усилили контроль в аэропорту Толмачево, а также в пунктах пропуска на границе с Казахстаном.

На оперативном совещании также выступил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он рекомендовал отменить все служебные командировки. По его словам, в регионе отменяются также несколько крупных форумов.

Как сообщало ИА REGNUM, число случаев заражения коронавирусом в России по итогам 15 марта достигло 63 человек. За минувшие сутки заразились четыре человека.