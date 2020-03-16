Горно-Алтайск, , 08:30 — REGNUM Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» заказало у частной компании изготовление и трансляцию в эфире автономных радиоузлов ролика «Коронавирус». Транслировать информацию будут в торговых точках, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Месячная трансляция аудиоролика в 18 магазинах региона в течение месяца обойдётся в 11,5 тыс. рублей. Магазины расположены в разных населённых пунктах, в том числе селе Майма, торговых точках Горно-Алтайска. О том, что будет включать аудиоролик, в аукционной документации не сообщается.

Исполнителем по госконтракту выступает ООО «Либер», созданное в области радиовещания в августе 2016 года. Его директор и владелец — Эзен Конгинов.

Напомним, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии нового типо коронавируса COVID-19. Ряд стран уже ввели ограничительные меры, включая остановку работы учебных заведений, переход на дистанционный формат работы. Министерство науки и высшего образования России рекомендовало вузам отменить аудиторные занятия и перейти на дистанционное обучение.

В мире на момент объявление пандемии насчитывалось более 118 тыс. заболевших в 114 странах.