Красноярск, , 08:28 — REGNUM В минздраве Красноярского края ИА REGNUM не подтвердили появившуюся в Telegram-каналах информацию о первом подтверждённом случае коронавируса в Красноярске.

Информация о подтверждённом случае коронавируса в Красноярске появилась в сети 16 марта. Как передаёт Telegram-канал «Борус», ссылаясь на собственные источники, заболевший прилетел из Австралии с пересадкой в Москве. Пациент госпитализирован, он находится в изолированной палате.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в краевом управлении Роспотребнадзора проинформировали о том, что в Красноярском крае в связи с угрозой коронавируса под медицинским наблюдением на дому находятся 262 человека.

По состоянию на 15 марта случаев коронавируса в крае зарегистрировано не было.

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