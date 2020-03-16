Владивосток, , 08:36 — REGNUM В Приморье долги по заработной плате, исключая субъекты малого предпринимательства, накопили пять предприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Приморскстата.

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За прошедший месяц предприятия-должники нарастили свои долги на 646 тыс. рублей, достигнув общей цифры в 45 млн рублей. В структуре долга отмечается, что долги сформировались в разные годы: в 2018 году — 19 млн рублей, в 2019 году — 24,4 млн рублей, остальное приходится на 2020 год.

Основными неплательщиками зарплаты стали ОАО «Радиоприбор» (21,3 млн рублей), ООО «Приморский механический завод» (11,5 млн рублей), ООО «Дальневосточный арсенал» (6,4 млн рублей), ФГУП «Дальневосточное» (5,6 млн рублей).

«В 2019 год в связи с невыплатой зарплат были привлечены к административной ответственности 643 руководителя предприятий», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, только после вмешательства прокуратуры смогло погасить долги перед работниками предприятие в Уфе.