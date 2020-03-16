Киев, , 08:27 — REGNUM Многокилометровые очереди из граждан Украины, которые спешат вернуться на родину, возникли на польско-украинской границе. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Польские власти, закрыв границы с начала суток 15 марта, оставили работать три крупных пропускных пункта: Дорогуск-Ягодин, Корчова-Краковец и Гребенне-Рава Русская. Ещё пять пунктов закрыты по меньшей мере на две недели в связи с распространением коронавируса. До 17 марта проезд на автобусах будет возможен, но потом пересечь границу можно будет только на автомобиле.

Те, кто торопится вернуться, берут границу штурмом, отмечает издание. У пункта пропуска «Краковец» автомобили в среднем ждут по 14−16 часов, автобусы — ещё дольше.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о закрытии государственной границы. В частности, полностью приостановлено железнодорожное сообщение с Польшей.

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