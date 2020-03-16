Анадырь, , 08:41 — REGNUM На Чукотке создан оперативный штаб по профилактике коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Губернатор Роман Копин принял меры по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

Так, с 17 марта вводится ограничение на проведение массовых мероприятий сроком на две недели. Кроме того, все учебные заведения переходят в режим готовности к дистанционному обучению.

Работодатели должны не допускать к работе сотрудников, которые находятся на карантине, а у тех, кто остаётся на рабочих местах должны измерять температуру и в случае повышенной — отстранять от работы.

«В случае необходимости больницы округа готовы к приёму заболевших. В округе есть лекарства, расходные материалы, включая 32 тысячи одноразовых масок, 30 противоэпидемиологических комплектов, более 5,5 тысяч штук одноразовых защитных комплектов, дезинфекционных средств, а также транспорт и специальное оборудование для оказания медицинской помощи», — добавили в правительстве Чукотки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии и на Колыме готовятся к переводу студентов и школьников на домашнее обучение.