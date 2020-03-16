Улан-Удэ, , 08:25 — REGNUM Мусорный оператор Бурятии отменил применение норматива накопления твёрдых отходов для частных домов в полном объеме. Благодаря этому, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, плата за вывоз мусора не повысится.

Как отмечается, нормативы были утверждены в октябре 2017 года, но до 1 февраля оператор применял понижающий коэффициент для индивидуальных жилых строений. Предполагалось, что после этой даты нормативы должны были быть применены в полном объёме.

«Плата граждан за ТКО в республике с 1 февраля 2020 года не изменилась и составляет на одного человека в месяц: по 1 зоне — 67,76 рублей, по 2 зоне — 66,91 рублей, по 3 зоне — 64,21 рублей», — пояснили в правительстве.

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