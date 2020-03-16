Екатеринбург, , 08:30 — REGNUM Екатеринбургский парк «Зелёная роща» закрыли для прохода жителей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В парке началась полная реконструкция. Территорию «Зелёной рощи» обнесли забором, чтобы не создавать угроз безопасности для жителей города.

Работы обещают доделать до 23 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, власти города пообещали не трогать старинное кладбище на территории парка. Данное место не подвергнется реконструкции.

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