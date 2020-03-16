Тбилиси, , 08:28 — REGNUM Власти Грузии при необходимости готовы ввести в стране режим чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавируса COVID-19. Такое заявление 15 марта сделал мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе перед журналистами, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Если возникнет необходимость в объявлении чрезвычайного положения, разумеется, это решение будет принято», — сказал глав грузинской столицы.

Он напомнил, что для превенции новой инфекции создан межведомственный совет, который возглавляет премьер-министр Грузии Георгий Гахария. К совету подключены эксперты различных ведомств, кроме того он учитывает опыт борьбы к коронавирусом других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 марта из-за угрозы распространения COVID-19 временно закрывается граница между Грузией и Россией. При этом будет сделано исключение для граждан обеих стран, которые хотят вернуться на родину.

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