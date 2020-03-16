Канберра, , 08:23 — REGNUM В связи с угрозой распространения коронавируса австралийская компания Crown Resorts, занимающаяся игорным бизнесом, вводит «социальной дистанцирование», об этом 16 марта сообщает Reuters.

Компания отключит каждую вторую игровую машину, значительно сократив число игроков. Аналогичные меры предпримет конкурирующая фирма Star Entertainment Group.

Решение было принято в ответ на указ правительства страны о запрете массовых мероприятий, численностью от 500 человек и выше.

Напомни, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. В настоящее время смертность от инфекции в мире превысила 6 тыс. человек. Количество инфицированных составляет порядка 162 тыс.

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