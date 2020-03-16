Санкт-Петербург, , 08:19 — REGNUM Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в понедельник, 16 марта, родителям петербургских школьников предложат временно перевести детей на дистанционное обучение. Об этом сообщили в комитете по образованию Санкт-Петербурга.

«Для учеников, чьи родители по тем или иным причинам не смогут оставить детей дома, в школах будут организованы дежурные классы», — отметили в городском ведомстве.

Все учителя и ученики, которые перейдут в режим работы и учебы из дома, получат логины и пароли для доступа к городскому порталу дистанционного обучения, отметила председатель комитета по образованию Жанна Воробьева.

В настоящее время этим порталом активно пользуются более двух тысяч учителей из 159 образовательных учреждений. Главным образом он используется для работы с детьми, которые по состоянию здоровья находятся на дистанционном обучении. Теперь же доступ к порталу смогут получить все образовательные учреждения, учителя и ученики.

В комитете по образованию Петербурга добавили, что окончательное решение о режиме работы городских образовательных учреждений будет принято в понедельник с учетом позиции Роспотребнадзора и рекомендаций Министерства просвещения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 марта в Петербурге постановлением правительства города устанавливается запрет на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек. Всем жителям рекомендовано воздержаться от поездок за пределы РФ, а также от посещения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий. Гражданам, прибывшим из опасных по коронавирусу стран, предписано обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, а также вызвать для осмотра медицинского работника амбулаторно-поликлинического учреждения по месту жительства.

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