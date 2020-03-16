Париж, , 08:19 — REGNUM Коронавирус, который распространился во Франции в течение нескольких недель, оказал негативное влияние на первый тур муниципальных выборов, передает BFM TV.

Согласно опросу, проведенному институтом Elabe во Франции, уровень неучастия в голосовании достиг 56%.

По данным министерства внутренних дел страны, уровень участия в муниципальных выборах 15 марта упал днем на 16 пунктов по сравнению с 2014 годом. В этом году 38,77% жителей Франции пришли на избирательные участки против 54,54% в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что жители страны продолжат ходить по магазинам, выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.

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