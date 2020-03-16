Ульяновск, , 08:05 — REGNUM В Ульяновской области в рамках работы по профилактике коронавируса введён режим повышенной готовности. Он коснулся работы всех предприятий и организаций региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Указ, который подписал глава региона Сергей Морозов, обязывает всех жителей, которые прибыли из государств с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, «обеспечить самоизоляцию на 14 дней». Также они должны информировать о датах пребывания за рубежом и своём возвращении в страну.

Работодатели должны «обеспечить ежедневное измерение температуры тела работникам» а при повышении температуры — отстранить сотрудников от нахождения на рабочем месте. Муниципальным главам рекомендуется взять под личный контроль проведение дезинфекционных мероприятий в общественных местах.

В медицинских организациях усиливают работу в части оказания помощи на дому прибывшим из эпидемиологически неблагополучных стран, а также лихорадящим больным и пациентам старше 60 лет. Также будут дополнительно поставлены средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства и медикаменты.

Как сообщало ИА REGNUM, региональный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространению инфекции, который возглавляет губернатор Сергей Морозов, переведён в круглосуточный режим работы. Также создаются четыре рабочие группы, которые будут обеспечивать транспортный и медицинский контроль, заниматься информированием населения и недопущению урона экономике региона.

Напомним, в Ульяновской области, где в апреле состоится свыше 400 мероприятий в рамках празднования 150-летия со дня рождения Владимира Ленина, изменят формат проведения акций из-за угрозы коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по новой коронавирусной информации, которая к этому моменту поразила более 118 тыс. человек в 114 странах.

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