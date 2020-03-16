Магадан, Магаданская область, , 08:08 — REGNUM В больнице Магадана от пневмонии умер пациент. При госпитализации у него были взяты пробы биоматериала на коронавирус. Анализы оказались отрицательными.

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Между тем на Колыме распространяются слухи о заболевших новым коронавирусом.

И.о. главного врача Магаданской областной больницы Роман Сук, призывает жителей области не верить непроверенной информации и не поддаваться панике.

«Да, пациент умер. У него была очень тяжёлая форма пневмонии. В течение его болезни мы делали несколько точнейших генетических анализов на РНК коронавируса, которые также не дали положительного результата. Кроме того, и после вскрытия коронавирус также не подтвердился. Что касается шести пациентов с рудника «Купол» на Чукотке, все находятся под наблюдением, результаты на коронавирус — отрицательные», — цитирует врача «Магаданская правда».

Как сообщало ИА REGNUM, шесть человек были госпитализированы с подозрением на заболевание коронавирусом после контакта с заболевшим в Магадане.