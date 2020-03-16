Найроби, , 08:04 — REGNUM Коронавирус был подтвержден у двух граждан Кении, которые контактировали с человеком, у которого был выявлен первый в восточноафриканской стране случай заражения заболеванием. В настоящее время все они находятся в специально выделенной палате в национальном госпитале имени Кеньятты. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на телевизионное обращение президента Кении Ухуру Кеньятты.

По информации журналистов телерадиокомпании, к настоящему моменту в Кении подтверждены три случая заражения коронавирусом.

Как сообщают медики, больные находятся в удовлетворительном состоянии, что вселяют надежды в их скорейшее выздоровление.

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