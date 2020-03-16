Амстердам, , 07:59 — REGNUM Число жертв коронавируса в Нидерландах выросло до 20 человек. Об этом 15 марта сообщил Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде. С предыдущего дня скончалось восемь человек и выявлено 176 новых заражений. Т.о. общее число выявленных заражений выросло до 1.135 случаев.

При этом в Национальном институте по здравоохранению и окружающей среде признают, что общее число заражений в Нидерландах выше приведённых данных. Не все потенциальные пациенты проверяются, а институт обнародовает только данные о подтверждённых заражениях.

Человек может быть носителем вируса, не обнаруживая соответствующие симптомы, отчего вирус остаётся незамеченным. В общей сложности носителями вируса в настоящий момент предположительно являются около 6.000 человек. Поскольку у таких лиц нет симптомов, они продолжают ходить на работу и таким образом могут способствовать дальнейшему распространению вируса.