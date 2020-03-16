Токио, , 07:59 — REGNUM Количество инфицированных новых коронавирусом жителей Японии достигло 814 человек, число летальных исходов возрасло до 24, сообщает Nico News со ссылкой на заявление министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии.

Данные приводятся без учета находящихся на карантине пассажиров круизного лайнера, где заражены оказались 696 человек, семеро из них скончались.

Ранее сообщалось о 22 жертвах коронавируса в Японии. Некоторые обвиняют японские власти в слишком мягкой реакции властей на вспышку коронавируса. Так, сообщалось о повторном заболевании коронавирусом мужчины, который уже был заражен вирусом ранее на круизном лайнере и покинул его после выздоровления.