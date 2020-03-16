Кемерово, , 07:55 — REGNUM В Кузбассе школам рекомендовано перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса, детские сады продолжают работать в обычном режиме. Об этом сообщил департамент образования и науки региона.

«Не все родители смогут сидеть дома со своими малышами. В связи с этим было принято решение о продолжении работы детских садов, — уточнили в департаменте, отвечая на вопрос жительницы региона в Istagram. — При этом будет усилен противоэпидемический режим. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, дети с признаками наличия заболевания, не будут приниматься в детсад без справки. По графику во всех дошкольных образовательных организациях будет проводиться влажная уборка, а также профилактическая дезинфекция помещений».

Уточняется, что Роспотребнадзор рекомендовал регулярно проветривать помещения и проверить вентиляционные системы.