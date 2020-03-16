с. Залесово, , 07:46 — REGNUM На Алтае через социальные сети и интернет-приложение WhatsApp стали распространять недостоверную информацию о сокрытии властями истинных масштабов заболеваемости новым типом коронавируса в регионе. В частности, некое обращение появилось накануне, 15 марта, в родительских чатах жителей Залесовского района Алтайского края.

Глава глава Залесовского района Алтайского края Александр Пластеев через instagram опроверг слухи о распространении коронавируса на территории региона Цитата со страницы главы Залесовского района Александра Пластеева

Как сообщает канал «ПолитАлтай», в этой ситуации удивляет не сам факт распространения слухов на скандальную тему (подобное уже было после трагедии с погибшими в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»), а то, что глава Залесовского района Александр Пластеев тут же оперативно разместил через свои ресурсы опровержение.

На своей странице в Instagram он также рассказал о мерах профилактики коронавируса и лично обратился к жителям, где детально разобрал фейки из аудиосообщения.

«Многое зависит и от самих людей. Не лишним будет отказаться от посещения стран, в которых вирус уже распространяется. Также не стоит пренебрегать мерами личной гигиены», — отметил, в частности, глава муниципалитета.

Тут же, в комментариях, высказалась и главный врач Залесовской ЦРБ Елена Подкорытова:

«Уважаемые жители, в Залесово ситуация стабильная. Этот вирус, возможно, лет пять ещё «гулять» будет, что теперь — не учиться? В нашем районе нет необходимости закрывать учебные учреждения. Если ситуация изменится — мы обязательно сообщим».

Напомним, ранее Роспотребнадзор известил, что за последние сутки, 15 марта, в России зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции. Из них девять — в Москве, два — в Кемеровской области, по одному — в Московской области, Санкт-Петербурге и Калининградской области.

Все заразившиеся граждане России посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария) и госпитализированы в инфекционные боксы.