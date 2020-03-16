Ульяновск, , 07:46 — REGNUM В Ульяновской области, где в апреле состоится свыше 400 мероприятий в рамках празднования 150-летия со дня рождения Владимира Ленина, изменят формат проведения акций из-за угрозы коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

На организационном комитете, посвящённом подготовке и празднованию 150-летия со дня рождения вождя пролетариата Владимира Ленина, глава Ульяновской области Сергей Морозов поручил пересмотреть форматы проведения юбилейных мероприятий.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в России мы временно ограничим проведение массовых мероприятий на территории Ульяновской области. Поэтому необходимо продумать, в каких форматах будут организованы предстоящие юбилейные события в регионе», — поставил задачу губернатор.

По его словам, можно заменить формат проведения на онлайн-конференции, телемосты, прямые трансляции.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновск (Симбирск) является родиной Владимира Ленина (Ульянова). В этом году будет отмечаться 150-летие со дня рождения известного земляка. На его родине запланировано свыше 400 мероприятий — круглые столы, дискуссионные площадки, лектории, выставки, квесты и конкурсы. Одно из масштабных мероприятий — второй международный форум историков, философов и публицистов «Трансформация исторической памяти в пространстве регионов в XX — начале XXI вв.».

Напомним, накануне 2020 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии. Позже было установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, который к этому моменту поразил 118 тыс. человек более чем в 100 странах.

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