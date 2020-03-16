Кемерово, , 07:41 — REGNUM Мошенники уже пытаются заработать на коронавирусе в Кузбассе. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

«Они звонят людям и предлагают лекарство от коронавируса, а также пройти быстрый тест на выявление болезни, — написал глава региона. — Будьте внимательны и не доверяйте мошенникам. Уделите внимание своим бабушкам и дедушкам. Многие злоумышленники стараются обмануть именно людей старшего поколения. К сожалению, именно они наиболее уязвимы, как для преступников, так и для нового вируса».Ранее ИА REGNUM сообщало, что согласно официальной информации, в Кузбассе по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 16 марта, новых случаев заражения коронавирусом не выявлено. Два пациента с подтверждённым диагнозом находятся в инфекционной больнице в Кемерове — они изолированы и получают лечение.

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