Челябинск, 16 марта 2020, 07:41 — REGNUM Распространители фейков о коронавирусе дают себе отчёт о последствиях таких своих заявлений. Такую надежду выразила первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт, о чём и написала в Facebook.
«Это желание привлечь к себе внимание? Или показать свою псевдоинформированность?» — спросила она.
Также чиновница добавила, что подтверждённых случаев коронавируса на Южном Урале нет. Информацию от населения не скрывали и не скрывают.
«Направьте свою энергию и знания на соблюдение профилактических мер!» — написала чиновница.
Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов уже есть случаи заражения коронавирусом. Число заболевших растёт.