Челябинск, , 07:41 — REGNUM Распространители фейков о коронавирусе дают себе отчёт о последствиях таких своих заявлений. Такую надежду выразила первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт, о чём и написала в Facebook.

«Это желание привлечь к себе внимание? Или показать свою псевдоинформированность?» — спросила она.

Также чиновница добавила, что подтверждённых случаев коронавируса на Южном Урале нет. Информацию от населения не скрывали и не скрывают.

«Направьте свою энергию и знания на соблюдение профилактических мер!» — написала чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов уже есть случаи заражения коронавирусом. Число заболевших растёт.