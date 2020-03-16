Челябинск, , 07:34 — REGNUM В Челябинской области нет официальных случаев заражения коронавирусом. Об этом в Facebook написала первый замгубернатора Ирина Гехт.

Она отметила, что на уровне региона принимаются все профилактические меры, которые необходимы. Также чиновница добавила, что информацию о заболевших никто не скрывал и не скрывает.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов России уже есть случаи заболевания коронавирусной инфекцией. А в ряде территорий активизировались распространители фейков о наличии заболевших.