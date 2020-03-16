Барнаул, , 07:26 — REGNUM На практике выявление «нулевого» пациента, заразившегося коронавирусом, неосуществимо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя информацию азиатских СМИ, утверждающих, что в Китае нашли самого первого (нулевого) пациента, который заразился COVID-19 ещё в середине ноября 2019 года (за месяц до того, как ученые констатировали появление нового вируса), он, в частности, отметил:

«Это лишь один из множества людей в самом начале эпидемии, у которых инфекция протекала малосимптомно или бессимптомно. В результате у таких людей происходит самовыздоровление и они никак не фиксируются службой статистики системы здравоохранения. Поэтому первые официально выявленные пациенты являются только верхушкой айсберга начинающейся эпидемии.

А определение всех связей каждого заболевшего, учитывая множество контактов каждого человека в течение дня, не представляется возможным. Разумеется, выявление «нулевого» пациента позволило бы пресечь опасную инфекцию в зародыше, но, к сожалению, это всегда будет оставаться большой тайной», — отметил эксперт.

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